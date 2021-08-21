Koronada 4. dalga başladı

DAHA HIZLI ARTIYOR
ALMANYA
'DA bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü
(RKI), nisan sonundan haziran sonuna kadar gözlemlenen haftalık vaka sayılarındaki düşme eğiliminin temmuz başından beri devam etmediğine işaret etti. RKI'nın raporunda yeni vaka sayılarının geçen yıla göre çok daha erken ve hızlı arttığı vurgulandı.
GENÇLER ARASINDA YAYILDI
RAPORDA, enfeksiyonlardan en fazla genç yaş gruplarının etkilendiği ve pozitif test oranlarının da bu yaş gruplarında yüksek olduğu aktarılarak, "Özellikle genç yetişkinler arasında enfeksiyonların artması 4'üncü dalganın başlangıcını açıkça göstermektedir" değerlendirmesinde bulunuldu. Öte yandan son 24 saatte 9 bin 280 kişide koronavirüs tespit edildi, 13 kişi öldü. BERLİN