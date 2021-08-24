Dilar altın kemeri taktı

HAMBURG'DA Universum
organizasyonu altında ringe çıkan Dilar Kısıkyol
(29), Sırp Aleksandra Vujovic
ile karşı karşıya geldi. Dilar
, 10 raund sonunda sayı üstünlüğü ile şampiyon ilan edildi. Maç sonrası ringde çok savaştığını ifade eden Dilar, destekleyenlere teşekkür etti. Sosyal pedagog olarak çalıştığını hatırlatan Dilar, hedeflerine ulaştığını söyledi. Dilar, 17 yaşında boksa başlamış, 3 kez NRW şampiyonu, 3 kez okullar arası boks şampiyonu olmuş, üç kez de Almanya Şampiyonası
'nda bronz madalya elde etmişti.