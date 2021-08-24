Haberler Avrupa Haberleri Dilar altın kemeri taktı
Giriş Tarihi: 24.8.2021

Dilar altın kemeri taktı

Dilar altın kemeri taktı
HAMBURG'DA Universum organizasyonu altında ringe çıkan Dilar Kısıkyol (29), Sırp Aleksandra Vujovic ile karşı karşıya geldi. Dilar, 10 raund sonunda sayı üstünlüğü ile şampiyon ilan edildi. Maç sonrası ringde çok savaştığını ifade eden Dilar, destekleyenlere teşekkür etti. Sosyal pedagog olarak çalıştığını hatırlatan Dilar, hedeflerine ulaştığını söyledi. Dilar, 17 yaşında boksa başlamış, 3 kez NRW şampiyonu, 3 kez okullar arası boks şampiyonu olmuş, üç kez de Almanya Şampiyonası'nda bronz madalya elde etmişti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Dilar altın kemeri taktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA