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Giriş Tarihi: 24.8.2021

NRW’de korona alarmı

NRW’de korona alarmı

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde insidans değeri kritik seviyeye yükseldi. Bir haftada iki kat artış yaşandı

BİR HAFTADA İKİYE KATLADI
ALMANYA koronavirüste dördüncü dalgayı yaşarken, ülkede nüfusu en kalabalık eyalet olan ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya'da (NRW), son yedi günlük insidans değeri 103.3 olarak açıklandı. Eyalette, bir hafta önce 57.2 olan değerin şu anda Almanya ortalamasının neredeyse iki katına yükseldiği belirtildi.

LEVERKUSEN'DEN ÜRKÜTEN ORAN
ROBERT Koch Enstitüsü, eyaletin Leverkusen kentinde insidans değerinin 205.8, Solingen'de 170.2, Bielefeld'de 161.9 ve Mönchengladbach'ta 156.7 olarak kaydedildiğini açıkladı. Eyalette son 24 saatte koronavirüse yakalanan sayısı 1526 oldu. Almanya'nın son yedi günlük insidans değeri ise 56.4. Ülkede toplam vaka sayısı ise 3 milyon 871 bin 865.
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NRW’de korona alarmı
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