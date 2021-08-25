Faşistler iyice zıvanadan çıktı

IRKÇILIK karşıtı Antifa, faşistlerin yoğunlaştığı Dortmund
'un Dorstfeld semtinde pazar günü yürüyüş gerçekleştirdi. Yaklaşık 400 kişi ırkçılığı lanetlerken ortaya Neo-Naziler çıktı ve göstericilere, Hitler selamı verdi, taş ve torpil attı, hakaret yağdırdı. Bununla da yetinmeyen faşistler, yürüyüş için belediyeye izin başvurusu yapan kadının ev adresini internette yayınladı.
EV ADRESİ IRKÇI SİTELERDE
KENTTE yaşayan Türkler, "Göçmenlerin yoğun olduğu Dortmund'da bir semt Neo- Nazilerin elinde. Bugün alenen Nazi
selamı verebilen, ırkçılığa karşı yürüyüş yapan kendi vatandaşlarını hedef yapanlar, yarın göçmenlere ve Türklere neler yapmaz. Solingen
'i Mölln'ü yaşadık. Siyasiler akıllarını başlarına alsın, Neo- Nazilerin kurtarılmış saydıkları semte el atsın" dedi.
75 YILDIR UYUYORLAR
DORTMUND, 75 yıldır göçmenlere en yakın görünen Sosyal Demokrat Parti
(SPD
) tarafından yönetiliyor, ancak adı artık 'Nazi Mahallesi' olarak anılan Dorstfeld'e el atamıyor. Faşistler her geçen gün mahallede nüfuzlarını artırıyor, belediye durumuma önlem almıyor. Duvarlara çizilen Nazi sembollerini onlarca polis gönderip grafiti sanatçılarına boyatıyor. Semtteki evlerde Nazi dönemi bayrakları sallanıyor.
DORTMUND'DA NELER OLUYOR?
NSU terör örgütü
, 4 Nisan 2006 tarihinde Mehmet Kuşabık
'ı katletti. Dortmund İtfaiye Müdürü Klaus Jürgen Schaefer
, yabancı düşmanı paylaşımları nedeniyle ceza aldı. Bir yıllık hapis cezası 14 bin 700 euroya çevrildi. Kentteki Neo-Nazi grupları ülkenin en güçlü ırkçı grupları arasında gösterildi. Kentin futbol takımı Borussia Dortmund
, ırkçılarla yıllardır mücadele ediyor. Kulüp, defalarca ırkçı taraftara karşı kampanya yaptı.