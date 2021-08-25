Yılda 400 bin göçmene ihtiyaç var

Almanya
'da göçmen karşıtlığı artıyor. Federal İş Ajansı
, iş gücü için ülkenin göçmenden başka çaresi kalmadığını vurguluyor
150 BİN ÇALIŞAN AZALACAK
ALMANYA'DA kalifiye eleman ihtiyacının her geçen gün daha fazla hissedildiğine işaret eden Federal İş Ajansı (BA) Başkanı Detlef Scheele
, "Yılda 400 bin göçmene ihtiyacımız var. Önceki yıllara göre, bu rakam önemli ölçüde daha fazla. Gerçek şu ki, Almanya'da işçi tükeniyor. Demografik değişim nedeniyle, potansiyel çalışan sayısı bu yıl yaklaşık 150 bin azalacak" diye konuştu.
DAHA DA DRAMATİK OLACAK
ÖNÜMÜZDEKİ birkaç yıl içinde durumun daha dramatik olacağına vurgu yapan Scheele, söz konusu ihtiyaç ile göç konusunun birbirine karıştırılmaması gereğine dikkat çekti. Scheele, sorunun vasıfsız işçiler ile işini kaybetmişlerin kalifiye edilmesi, yarı zamanlı çalışan kadınlara daha uzun süre çalışma olanağı sunulması ve ülkeye göçmen getirilmesi ile çözülebileceğini söyledi.