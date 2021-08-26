Nefes kesen yarış

15 YIL SONRA ÖNDELER
ALMANYA 26 Eylül'de sandık başına gidecek ve ülkeyi yönetecek yeni hükümeti belirleyecek. Seçim yaklaştıkça iktidar yarışı nefes kesmeye başladı. Son kamuoyu yoklamasında ibre Sosyal Demokrat Parti
'den (SPD) yana döndü. Yaklaşık 15 yıl aradan sonra SPD, kamuoyu yoklamasında yüzde 23 oy ile Birlik Partilerinin (CDU/CSU) önüne geçti. CDU/CSU'ya anketten yüzde 22 oy çıktı.
YEŞİLLERE DESTEK AZALDI
BİR ara büyük yükseliş grafiği yakalayan ve birinci parti konumuna yükselen Yeşiller
ise son yoklamada seçmenden yüzde 18 oranında destek alabildi. Hür Demokrat Parti
(FDP) yüzde 12, Sol Parti
yüzde 6, AfD ise yüzde 10 oy oranına sahip oldu. SPD, konumunu korumaya çalışırken, CDU kanadı, 'Sandık sonucu bizi birinci parti yapacak' dedi. Yeşiller ise eski ivmeyi yakalama çabasında.