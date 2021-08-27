Hem faşist hem densiz

SESSİZ KALDILAR
IRKÇI AfD'nin 26 Eylül'de gerçekleşecek genel seçimde Federal Parlamento
'ya aday olan iki ismi, Atatürk'ü kullanıp çirkin bir afiş hazırladı. Sosyal medyada Marcel Goldhammer
ve Frank Christian Hansel
adına yayılan afişlerin önce gerçek olup olmadıkları anlaşılamadı. Vekil adayları soru karşısında sessiz kaldı. Federal Milletvekili Roland Glaeser
, densizlikte AfD imzası olduğunu açık etti.
TÜRKLER TEPKİ GÖSTERDİ
ROLAND Glaeser sosyal medya hesabında, "Neukölnn'den Bundestag
'a aday olan Marcel Goldhammer'in hazırladığı afiş hakkında ne düşünüyorsunuz? Şüphesiz ki Atatürk'ün laikliğini tasdik eden Batılı Araplar ile Türkler bizim ilgi alanımızdaki seçmen grubu" dedi. Atatürk'ün ırkçılık ile bağdaştırılmasına Türkler ise büyük tepki gösterdi, "Atatürk ırkçıları, geçmişte olduğu gibi bugün de barındırmazdı" denildi.