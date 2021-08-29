Biontech’ten yeni atak

ÜRETİM TESİSİ KURACAK
TÜRK bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin
ile Dr. Özlem Türeci
'nin kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech, Ruanda
ve Senegal
'de sıtma ve tüberküloz aşısı üretim tesisleri inşa etmeyi değerlendirdiğini açıkladı. BioNTech'ten yapılan açıklamada, Ruanda ve Senegal'de mRNA tabanlı sıtma ve tüberküloz aşısı üretim tesisleri kurmanın araştırıldığı belirtildi.
BERLİN'DE BİR ARAYA GELDİLER
DÜN Berlin'de Uğur Şahin, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame
, Senegal Devlet Başkanı Macky Sall
ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen
ile bir araya geldi. Görüşmede BioNTech'in Afrika
kıtasında sıtma ve tüberküloz için mRNA tabanlı aşılar üretme niyetini ortaya koyduğu belirtildi. Şahin, "Amacımız, Afrika'da aşılar geliştirmek" diye konuştu.