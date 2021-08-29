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Giriş Tarihi: 29.8.2021

Biontech’ten yeni atak

Biontech’ten yeni atak

Koronavirüs aşısı üreticisi BioNTech, sıtma ve tüberküloz aşısı üretimi için Afrika’da Ruanda ve Senegal’i seçti. Şirket iki ülkede tesis kuracak

ÜRETİM TESİSİ KURACAK
TÜRK bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci'nin kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech, Ruanda ve Senegal'de sıtma ve tüberküloz aşısı üretim tesisleri inşa etmeyi değerlendirdiğini açıkladı. BioNTech'ten yapılan açıklamada, Ruanda ve Senegal'de mRNA tabanlı sıtma ve tüberküloz aşısı üretim tesisleri kurmanın araştırıldığı belirtildi.

BERLİN'DE BİR ARAYA GELDİLER
DÜN Berlin'de Uğur Şahin, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Senegal Devlet Başkanı Macky Sall ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile bir araya geldi. Görüşmede BioNTech'in Afrika kıtasında sıtma ve tüberküloz için mRNA tabanlı aşılar üretme niyetini ortaya koyduğu belirtildi. Şahin, "Amacımız, Afrika'da aşılar geliştirmek" diye konuştu.
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Biontech’ten yeni atak
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