Irkçılara Anayasa Mahkemesi tokadı

Bavyera
Eyaleti, geçtiğimiz haftalarda okullarda din dersi verilmesini mecliste yapılan oylama ile kabul etti. Oylamanın hemen ardından ırkçı Almanya
için Alternatif Partisi (AfD
) Meclis Grubu, derslerin durdurulması için Anayasa Mahkemesi
'ne koştu. 'Acil' diye verilen İslam din derslerini durdurma talebi ile ilgili karar dün açıklandı. Mahkeme AfD'nin talebini geri çevirdi.
ANAYASAYA AYKIRI DEĞİL
MAHKEME, AfD'nin iddia ettiği gibi derslerin verilmesinde anayasaya aykırı durum olmadığını kararında dile getirdi. Mahkeme, kararında AfD'nin İslam din dersleri ile devletin tarafsızlık ilkesinin ihlal edildiği yönündeki eleştirisini de reddetti. 160 bin Müslüman öğrencinin bulunduğu eyaletin 364 okulunda, İslam din dersi verilmesi kararlaştırılmıştı. FRANKFURT
OKULLAR 13 EYLÜL'DE AÇILIYOR
BAVYERA Eyalet
Hükümeti, şubat ayında derste İslam dinine ilişkin bilgilerin yanı sıra, Almanya ve Bavyera anayasalarının ruhuna uygun temel değerlerin Almanca olarak okutulmasını kararlaştırmıştı. Din dersi ile ilgili pilot proje, 2009'dan beri yürütülüyordu. Bavyera Uyum Sorumlusu Gudrun Brendel Fischer
, "Müslüman vatandaşlarımızın uyumu için bu önemli bir mihenk taşı" demiş ve Müslüman çocukları dersten yararlanmaya davet etmişti. Eyalette okullar, 13 Eylül'de açılacak.