Şahanesin Andschana

Aşırı kiloya bağlı olarak karaciğer yağlanması ve bunun sonucunda karaciğer yetmezliği yaşayan Emine Bozdemir
, üç yıldır kadavra sırasında nakil bekliyordu. Almanya
'nın Siegburg
kentinde yaşayan Andschana Demmer
, eşinin kuzeninin durumunu görünce dayanamadı. İşyerinden ücretsiz izin alarak Gebze
'ye giden Demmer, karaciğerini bağışladı.
"AMELİYATA KARAR VERDİM"
HER sene Türkiye
'ye gittiğini ve eşi Mehmet Ayar
'ın kuzenini 27 yıldır tanıdığını ifade eden Demmer, "Hastalandığını öğrendim. Nasıl yardımcı olabileceğimi sordum ve kan grubuma baktırdım, uyuştu. Sonra, 'Yapabilir miyim?' diye kendimi sorguladım. Eşim ve çocuklarımla konuştum. Onlar, kararı bana bıraktı. İyilik yapmış olacaktım. Ameliyata karar verdim" dedi
ORGAN BAĞIŞINDA BULUNUN
ABLASININ hemşire olduğunu ve risklerden dolayı biraz korktuğunu da ifade eden Demmer, "Herkesin başına gelebilir. Eşimin, çocuklarımın, ablamın başına gelebilir. Herhangi bir problem olmadan hayatıma devam edebileceğimi düşünüyorum. Karaciğer yüzde 90'a kadar yenilenebiliyor. Herkesi organ bağışı yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.
"HAYATA YENİDEN GELDİM"
ANDSCHANA
'YA hep dua edeceğini dile getien Bozdemir, "Üç yıldır bu hastalıkla savaş veriyorum. Akrabalarımın hepsinin karaciğeri uyumsuzdu. Andschana sağ olsun, 'Ben hissediyorum, karaciğerim seninkiyle uyumlu. Merak etme ben vereceğim' dedi. Doktordan, 'uyumlu' haberini aldığımda ağlamaya başladım. Mutluluktan konuşamadım. Bugünü sabırsızlıkla bekledim. Hayata yeniden geldim. Andschana hayatımıza giren harika bir insan. Hayatımı bana ve çocuklarıma bağışlayan bir insan" dedi.