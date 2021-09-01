60. yıl teşekkürü

Koronavirüs
salgını nedeniyle internet üzerinden canlı yayınlanan ve gazeteci alınmayan tören aynı zamanda Almanya
'ya gelen birinci nesil yabancıların onuruna düzenlendi. Başbakan Angela Merkel
ve Uyum Bakanı Annette Widmann Mauz
'un himayesinde düzenlenen törende birinci nesli temsilen aralarında Dr. Dilek Gürsoy
'un annesi Zeynep Gürsoy
'un da olduğu dört kişiye madalya verildi.
"TOPLUMSAL BİRLİKTELİK"
TÖRENDE Merkel ve Widmann Mauz
'un yanı sıra eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff
ve ödüle layık görülenlerin çocukları da hazır bulundu. Almanya Uyum Vakfı
(DSI) tarafından verilen dört madalyadan biri, geliştirdiği yapay kalp ile ödüller kazanan Dr. Dilek Gürsoy'un annesi Zeynep Gürsoy'a verildi. Törende "Toplumsal Birliktelik Madalyası"nı birinci nesle Başbakan Angela Merkel, Uyum Bakanı Widmann Mauz ve eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff verdi.
ALLAH SENİ KORUSUN
TÖRENDEN önce çocukların yaptığı konuşmanın videoları yayınlandı. Dr. Dilek Gürsoy, "Canım annem, hatunum" diyerek başladığı konuşmasında, özetle şöyle dedi: 1971 yılında henüz 19 yaşında geldiğin Almanya'da 47 yıl fabrikada çalıştın. Bana, 'Dilek, bütün hastalarına, sanki karşında ben varmışım gibi davranacaksın' dedin. Kardeşlerim ve benim için ne kadar önemli olduğunu biliyorsun. Allah seni korusun."
MERKEL DE DUYGULANDI
BU
videonun ardından Zeynep Gürsoy ve kızı Dilek Gürsoy duygusal anlar yaşayıp ağlarken, Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Kızının annesi hakkında bu kadar güzel konuşması insanı nefessiz bıraktı resmen. Ki anne ve kızı çok duygulandı. Ben de duygulandım. İyi bir anne, harika bir kız yetiştirmiş" dedi. Ardından da Zeynep Gürsoy'a, "En zor zaman, hangi zamandı?" diye sordu.
MERKEL'DEN ALKIŞ
BAŞBAKAN Merkel son sözü yine Zeynep Gürsoy'a verdi ve "Hep iyi iş arkadaşların oldu mu?" diye sordu. Zeynep Gürsoy da, "Evet. O zamanlar, yani 25 yıl önce, çok iyi mesai arkadaşlarım vardı. Daha sonra sürekli eleman değiştiği için gün geçerek zorlaştı. Ama benim için fark etmedi. Çünkü ben hep işimi yapmayı ve evdeki çocuklarımı düşündüm" dedi. Merkel, Gürsoy'un bu cevabını alkışladı. İbrahim TAŞ
ANNEYE TEŞEKKÜR
ZEYNEP Gürsoy Başbakan Merkel'e, "İş aradım, buldum. Kolay, zor fark etmezdi. Önemli olan çalışıp çocuklarımı büyütmekti. Ve 47 yıl 1 hafta çalıştım Allah'a şükür" diye cevap verdi. Ardından Merkel Dr. Dilek Gürsoy'a döndü ve "Siz nasıl yaşadınız bu günleri. Kariyer yaptınız. Hiç başarısız olma korkusu yaşamadınız mı?" diye sordu. Gürsoy ise, "Böyle annesi olan hiçbir şeyden korkmaz" dedi ve annesine teşekkür etti.
BİRİNCİ NESLE ÖVGÜ
UYUM Bakanı Annette Widmann Mauz yaptığı konuşmada birinci neslin çocukları için çok zor koşullarda çalıştıklarını söyledi. Başbakan Merkel de yaptığı konuşmada aslında çok daha fazla insanı ağırlamak istediklerini belirtirken, "Ancak salgın nedeniyle böyle küçük çapta bir kutlama yapmak zorunda kaldık" dedi. Uyuma değinen Merkel, "Uyum, ismi Klaus ya da Erika olmadığı için 7 nesillik bir görev olmamalı" dedi.