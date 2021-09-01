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Giriş Tarihi: 1.9.2021

İki çiçek bir böcek

İki çiçek bir böcek

Almanya’da genel seçime 4 hafta kala kimin başbakan olacağı sorusu kadar, yeni First Lady’nin kim olacağı da merak ediliyor. Yeşiller kazanırsa, “First Lady” yine erkek olacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in siyasi kariyerini noktalayacağı seçimden sonra başbakanlığa en yakın olarak üç isim öne çıkıyor. Merkel'in partisi Hıristiyan Demokrat Parti'nin (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet'in (60) seçimi kazanması durumunda yeni First Lady, eşi Susanne Laschet (59) olacak. 1985 yılında evlenen çiftin üç çocuğu bulunuyor. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Maliye Bakanı Olaf Scholz (63) başbakan seçilirse, First Lady görevini Brandenburg Eğitim Bakanı olan eşi Britta Ernst (60) üstlenecek. Merkel'in yerine Yeşiller'in adayı Annalena Baerbock'un (40) seçilmesi halinde ise, First Lady yine bir erkek olacak.
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İki çiçek bir böcek
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