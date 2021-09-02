Fatma teyzenin sevgi bahçesi

AĞAÇLARIN ALTI ÇÖP DOLUYDU
KÖLN
'ÜN Buchforst
semtinde yaşayan 78 yaşındaki Fatma Sarı
, mahallesine renk kattı. Ağaç ve elektrik direklerinin etrafını çiçeklerle donatan Sarı, "Sekiz yıl önce evden sokağa bakarken ağaç ve elektrik direklerinin altının çöp dolu olduğunu gördüm. Bu çirkin görüntüyü ortadan kaldırmak için eşimle çiçek ekmeye karar verdik. Eşim vefat etti. Çiçeklere tek başıma bakmaya başladım" dedi.
MAHALLELİ AYAĞA KALKTI
ÇİÇEKLERİN her gün bakımını yaparken geçen yıl belediyeye şikâyet edildiğini anlatan Sarı, "Belediyeden bir görevli geldi ve 'Hemen çiçekleri sök' dedi. Durumu komşularıma anlattım. Mahalledeki Alman ve Türk komşular bir olup belediye yetkililerine tepkimizi gösterdik. 'Sizin yapmadığınızı biz yaptık' dedik. Belediye tepki üzerine çiçeklerimin hamiliğini üstlendi. Tabela dikti" diye konuştu.
SOKAK MİS GİBİ KOKTU
GÜL başta olmak üzere ağaçların çevresine onlarca çiçek diken Fatma
Sarı, "Çiçeklerin her gün bakımını yapıyorum. Yeni çiçekler ekiyorum. Burası benim bir nevi hobi bahçem gibi oldu. Emekli olduğum için zamanımın çoğu onlara bakmakla geçiyor. Her taraf güzelleşti ve sokağımızı güzel koku sardı. Kimse artık buraya çöp de atmıyor" dedi.