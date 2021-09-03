Kimseye inanma aşını yaptır

Almanya
'da yıllarca çalışıp erken emekli olan 57 yaşındaki Süleyman Can, Karaman
'da koronavirüse yakalanınca Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi koronavirüs servisine yattı. Hastalığı ağır geçiren Can, aşı olmayanları uyarmak için hastane odasında video çektirdi ve 'aşı olun' çağrısında bulundu. Can, mesajın yayınlanmasının üzerinden 24 saat geçmeden yaşamını yitirdi.
ZOR BİR HASTALIKMIŞ
Güçlükle konuşan Süleyman Can'ın görüntülü mesajında, "Aşımı olmadım. Çok büyük sıkıntılar içerisindeyim. Lütfen kardeşlerim, aşınızı yaptırmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Gerçekten çok zor bir hastalıkmış bu. Kimseye de inanmayın ve aldanmayın. Sağlık Bakanlığımızdan başka hiç kimseye itimat etmeyin. Allah cümlemize acil şifalar versin" ifadeleri yer aldı.
BAYRAM İÇİN GİTMİŞTİ
Can'ın paylaşımının ardından solunum güçlüğünün ağırlaştığı, yoğun bakım servisine alındığı ancak kurtarılamadığı belirtildi. İki çocuk babası olan Can, Kurban Bayramı
'nda sevdikleri ve akrabalarının yanında olabilmek için Karaman'a gitmişti. Can'ın cenazesi Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde defnedildi.
ALMANYA'DA ÖLÜM SAYISINDA ARTIŞ
Robert Koch Enstitüsü (RKI), Almanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısında ciddi artış yaşandığını açıkladı. Geçen hafta toplam 21 olan koronavirüs kaynaklı ölüm sayına son 24 saatte 33 ölümün eklendiğini duyuran RKI, toplam ölüm sayısının 92 bin 256'ya yükseldiğini kaydetti. İnsidans değeri 76.9'a yükselirken, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 970 bin 102 oldu.