Selzede Türkler isyan etti

Almanya
'da 14 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinin üzerinden altı hafta geçmesine rağmen yaralar sarılmadı. Selzedelerden Murat Yurtsever, "Stolberg'de 10 yıldır fırın işletiyorum. İşyerim kullanılamaz hale geldi. Birinci katlara hâlen elektrik verilmiyor. Telefon ve internet kesik. Sokaklar çöp dolu, arıyoruz gelip almıyorlar. Sorun çok ama gelen giden yok. Çarşıdaki 400 dükkandan biri sağlam kalmadı" dedi.
ZARARI HÜKÜMET KARŞILAYACAK
Hükümet, mağdurların maddi kayıplarını gidermek için aldığı kararı açıkladı. Buna göre selden zarar gören kişi ve şirketlerin kayıplarının yüzde 80'ini devlet karşılayacak. Belli durumlarda kayıpların tamamı ödenecek. Öte yandan Mainz
'da Cumhurbaşkanı Steinmeier'in de katılımıyla anma töreni düzenlendi.