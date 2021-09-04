Guten morgen herr Scholz

SESSİZ KALMAMALIYIZ
ALMANYA
'DA seçime sayılı günler kala Sosyal Demokrat Parti
'nin (SPD) başbakan adayı ve hükümette Başbakan Yardımcısı ile Maliye Bakanı olan Olaf Scholz
, ülkedeki ırkçılığı hatırladı. Bir radyo programına katılan Scholz, "Aşırı sağa karşı harekete geçmemiz gerekiyor. İnternette ve birçok başka yerde meydana gelen aşırı sağcı kışkırtmalara karşı da sessiz kalmamamız, karşı durmamız lazım" dedi.
UZUN SÜRE KONUŞULMALI
IRKÇI saldırıların gerçekleştiği Hanau
ve Halle
şehirlerini ziyaret ettiğini dile getiren Scholz, "Saldırılar, olaylar gerçekleştikten sonra bir kez değil, uzun süre konuşulmalı ve akıllarda kalmalı" diye konuştu. Aşırı sağcı ve ırkçı olayları aydınlatmaları için polise ve savcılıklara yardımcı olmak gerektiğini de söyleyen Scholz, "Bu tüm halkın görevi" ifadelerini de kullandı.
IRKÇILAR ALAN BULDU
OYSA Scholz'un partisi SPD, 2013'ten bu yana hükümet ortaklığı yapıyor. Bu dönemde, Hanau'da 4'ü Türk, 9 genç terör saldırısına kurban gitti, binlerce ırkçı motifli saldırı gerçekleşti. Ordu ve polis teşkilatında faşist subay ve polislerin ırkçı yazışmaları deşifre oldu. Başta Türkler olmak üzere, çok sayıda siyasetçi ve avukat ırkçı tehdit aldı.
SABAH DEFALARCA UYARDI
BAŞTA SABAH olmak üzere ülkedeki göçmen dernekleri ve ırkçılık karşıtları, hükümeti defalarca ırkçılık konusunda uyardı. Seçim yaklaşınca oy kaygısına düşen siyasiler, söylemlerinde ırkçılığı da kullanmaya başladı.