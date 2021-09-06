Gençlik Dairesi Armanda’yı kaybetti

Olay, Almanya
'nın Köln
kentinde yaşandı. Azerbaycan
asıllı Davut Aliev, Jugendamt
'ın 8 yıl önce el koyduğu kızı Armanda Aliev
'in (14) yerleştirildiği yurttan kaçtığını ancak polisin aramasıyla öğrendi. Gençlik Dairesi
'nin yıllar önce elinden aldığı kızının kaybolduğunu kriminal polisten öğrendiğini anlatan Davut Aliev, "Jugendamt
, bir de utanmadan yalan söyledi. Bana, 'Kızınız bir yere gitti gelecek, sakın endişelenmeyin' diyerek yalan söylediler" diye konuştu.
söylediler" diye konuştu.
İKİ KIZI DA ALINDI
OLAYDAN beş gün önce kızıyla konuştuğunu belirten Aliev, "Kızım, 'Baba, artık dayanamıyorum. Resmen cehennem hayatı yaşıyorum' dedi ve telefonunu kapattı. Beş gündür kendisinden haber alamadım ve dünyam yıkıldı. Jugendamt'ı arayıp kızımı sorduğumda utanmadan 'Bir yere gitti, gelecek' yalanını söylediler" dedi. Aliev, "Kaçtıktan üç gün sonra Siegburg kriminal polisi beni arayarak kızımın kaybolduğunu bildirdi ve benden kayıp ilanını medyaya vermek için imza istediler" dedi.
'MÜCADALE EDECEĞİM'
POLİSİN beş gün sonra "kızınız bulundu" telefonuyla rahatladığını söyleyen Aliev, "Kahroldum. Başına kötü bir şey gelmesinden korktum. 8 yıl önce Jugendamt iki kızımı haksız yere elimden aldı. Jugendamt himayesinde olan çocukları birbirinden ayırıp başka ailelere vermişler. Mahkeme kararına rağmen neden benim haberim olmadan başkasına veriyorlar. Bu nasıl adalet? Artık onlara asla güvenmiyorum. Çocukların velayetini almak için tekrar hukuk savaşına gireceğim" dedi.