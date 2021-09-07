Ödül gecesinin yüzü oldu

ALMANYA
'NIN başkenti Berlin
'de yaşamını sürdüren başarılı oyuncu Meryem Uzerli, Mayıs 2022'de İstanbul
'da gerçekleşecek olan Asya Dünyası Dizi Ödülü
'nün elçisi olacağını sosyal medyasındaki takipçileriyle paylaştı. Uzerli paylaşımında, "Bu etkinliğe, 40'tan fazla ülke katılacak ve uluslararası bir jüri kazananları ödüllendirecek" dedi.
YENİ DİZİ PROJESİ YOK
ÖTE
yandan Uzerli'nin, Berlin ve İstanbul arası mekik dokuduğu gözlerden kaçmadı. Son dönemde sık sık proje görüşmeleri için İstanbul'a giden oyuncunun, hiçbir diziyle anlaşmadığı öğrenildi. Çocuklarını Berlin'de bırakan Uzerli, senenin yarısını da İstanbul'da geçirecek. Oyuncu, bir diziyle anlaşması durumunda çocuklarını da İstanbul'a getirecek. Sümeyye YAĞCI