Giriş Tarihi: 9.9.2021

Dördüncü dalga aşısızları vuracak

Enfeksiyon uzmanı Clemens Wendtner, “Bilimsel bir bakış açısından, koronavirüse karşı zaferi ilan etmekten çok uzak olduğumuzu açıkça görmeliyiz. Bunun nedeni ise aşılama oranının düşük olması” ded