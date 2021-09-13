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Giriş Tarihi: 13.9.2021

Bakanı eleştirenin evine polis baskını

İkbal ÖZAKINCI İkbal ÖZAKINCI
Bakanı eleştirenin evine polis baskını

Hamburg İçişleri Bakanı Andy Grote, kendisine internette ters cevap veren birinin evini polise bastırdı. Bakan Grote’nin bu tutumu internette sert eleştirilere neden oldu

KENDISINI SAVUNDU
GEÇTİĞİMİZ mayıs ayında meydana gelen olaydan sonra Hamburg İçişleri Bakanı Andy Grote suç duyurusunda bulunmuştu. Bu olaydan üç ay sonra polis St. Pauli semtinde bir daireye baskın düzenledi. Baskında, bakanı eleştiren veya iddiaya göre hakaret eden kişinin bilgisayarlarına el konuldu. İnternette bakanın bir evi bastırması sert şekilde eleştirilirken, Bakan Grote kendisini savundu.

'SAVCILIĞIN KARARI'
GROTE, "Savcılığın bu davada bir arama kararı vermesi savcılığın özerk kararıdır. İnternetteki nefret ve iftira suç eylemlerine karşı sistematik eylemde bulunmak istiyorsak, o zaman aramalar gereklidir" dedi. Ev baskınıyla ilgili Twitter kullanıcıları, Grote'nin önemsiz bir şey için suç duyurusunda bulunduğunu ve polisin orantısız davrandığını belirtti.
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Bakanı eleştirenin evine polis baskını
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