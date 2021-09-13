Bakanı eleştirenin evine polis baskını

KENDISINI SAVUNDU
GEÇTİĞİMİZ mayıs ayında meydana gelen olaydan sonra Hamburg
İçişleri Bakanı Andy Grote
suç duyurusunda bulunmuştu. Bu olaydan üç ay sonra polis St. Pauli semtinde bir daireye baskın düzenledi. Baskında, bakanı eleştiren veya iddiaya göre hakaret eden kişinin bilgisayarlarına el konuldu. İnternette bakanın bir evi bastırması sert şekilde eleştirilirken, Bakan Grote kendisini savundu.
'SAVCILIĞIN KARARI'
GROTE, "Savcılığın bu davada bir arama kararı vermesi savcılığın özerk kararıdır. İnternetteki nefret ve iftira suç eylemlerine karşı sistematik eylemde bulunmak istiyorsak, o zaman aramalar gereklidir" dedi. Ev baskınıyla ilgili Twitter
kullanıcıları, Grote'nin önemsiz bir şey için suç duyurusunda bulunduğunu ve polisin orantısız davrandığını belirtti.