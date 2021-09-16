İsrail varsa demokrasi yok

WDR
televizyonu, Nemi El-Hassan'ın kasım ayında "Quarks
" isimli programın sunuculuğunu üstleneceğini bildirmişti. Ancak kısa süre içinde genç kadının Filistin
'e destek veren bir yürüyüşe katıldığı gündeme getirilince, kadın aleyhine bir linç kampanyası başlatıldı. Bild
gazetesinin başını çektiği linç grubu, El-Hassan'ın 2014 yılında Kudüs Günü
yürüyüşüne katıldığını yazarak, kadını İsrail düşmanı ilan etti.
BILD'İN İSRAİL YALAKALIĞI
HABERİN ardından da kadını linç etmeye hazır siyasilerden görüş alındı. Bu siyasilerin görüşleriyle birlikte WDR
üzerinde bir baskı oluşturan Bild, en sonunda Almanya
'daki Yahudiler Merkez Konseyi
'ni harekete geçirdi. Ve Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı bir açıklama yapınca, WDR kadının arkasında duramadı. Çünkü kadın, İsrail'in eleştirildiği bir gösteriye katıldığı için, "istenmeyen kişi" ilan edildi.
WDR DE KORUMADI
WDR, "iddiaların ağır olduğunu" bildirirken "Diğer yandan, genç bir gazetecinin mesleki gelişmesini engellemek de ağır. Bu nedenle detaylı bir araştırma yapacağız" dedi. Doktor olan El-Hassan'ın (28) yıllar önce Kudüs Günü yürüyüşüne katılıp Filistin'e destek vermesi, "antisemitizm ve İsrail düşmanlığı" olarak lanse edildi. Genç kadının, "Katılmakla hata yaptım" demesi bile İsrail yalakalarını tatmin etmedi.
SOYKIRIM EZİKLİĞİ
ALMANYA, Yahudi
soykırımının suçluluk duygusuyla İsraillilere her türlü imtiyazı sağlıyor. İsrailliler de bu imtiyazı kullanırken, hukuk kurallarını çiğnemekten kaçınmıyor. Gazeteci Nemi El-Hassan, "Yahudi düşmanı değilim" demesine rağmen, Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster
,"İsrail düşmanlığı yayabilecek hiç kimse ekrana çıkmamalı" dedi. WDR de gazetecinin sunuculuğunu askıya aldı.
İSLAM'A SALDIRIYA CEZA YOK
ALMANYA'DA Müslümanlara ve İslam
'a yapılan her türlü eleştiri, hakaret hatta küfür cezasız kalıyor. Ancak söz konusu İsrail olunca akan sular duruyor. Kıyamet kopuyor, lince maruz kalıyorsunuz. İsrail'in eleştirildiği bir toplantıya katılmak bile bir şekilde "Yahudi düşmanlığı" olarak lanse ediliyor, en ufak çatlak ses çıkmasına izin verilmiyor.