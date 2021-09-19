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Giriş Tarihi: 19.9.2021

‘Teşekkürler öğretmenim’

İBRAHİM TAŞ
‘Teşekkürler öğretmenim’

Koronaya karşı geliştirdiği aşı ile tanınan bilim adamı Prof. Dr. Uğur Şahin, eski matematik öğretmeni Gisela Seulen’in 80. doğum gününü kutladı

ESKİ öğretmeni Gisela Seulen'e özel bir video mesajı gönderen Prof. Dr. Uğur Şahin, matematik dersinin koronavirüs aşısının geliştirilmesindeki önemine dikkat çekti. Şahin, "Geçtiğimiz yıl büyük bir kararlılıkla aşıyı geliştirmeye başlamamızda şahsen sizin ve dersinizin katkısı büyük" dedi. Seulen ise Alman basınına yaptığı açıklamada Şahin'in kendisine gönderdiği mesajdan ötürü çok gururlandığını belirtti. Seulen, Şahin'in çok iyi bir öğrenci olduğunu anlatırken, "Ama hep diğer öğrencilere kopya verirdi" dedi. Şahin, Köln'de liseyi bitirdikten sonra Köln Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştu.
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‘Teşekkürler öğretmenim’
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