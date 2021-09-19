‘Teşekkürler öğretmenim’

ESKİ öğretmeni Gisela Seulen'e özel bir video mesajı gönderen Prof. Dr. Uğur Şahin
, matematik dersinin koronavirüs
aşısının geliştirilmesindeki önemine dikkat çekti. Şahin, "Geçtiğimiz yıl büyük bir kararlılıkla aşıyı geliştirmeye başlamamızda şahsen sizin ve dersinizin katkısı büyük" dedi. Seulen ise Alman
basınına yaptığı açıklamada Şahin'in kendisine gönderdiği mesajdan ötürü çok gururlandığını belirtti. Seulen, Şahin'in çok iyi bir öğrenci olduğunu anlatırken, "Ama hep diğer öğrencilere kopya verirdi" dedi. Şahin, Köln
'de liseyi bitirdikten sonra Köln Üniversitesi Tıp Fakültesi
'nden mezun olmuştu.