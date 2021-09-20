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Giriş Tarihi: 20.9.2021

Şahin: Türkiye’de aşı merkezi düşünüyoruz

İBRAHİM TAŞ
Şahin: Türkiye’de aşı merkezi düşünüyoruz

Koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech’in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, SABAH’a özel açıklamalarda bulundu. Şahin, “Türkiye’de tesis kuracak mısınız?” sorusuna da yanıt verdi

KÖLN Üniversitesi tarafından fahri doktora ile onurlandırılan Prof. Dr. Uğur Şahin, çocuklara aşının hazır olduğunu bildirdi. Türk basınından sadece SABAH gazetesinin hazır bulunduğu ödül töreninde sorularımızı yanıtlayan Prof. Şahin, "Aşı için vereceğimiz dosyalar incelendikten sonra aşılar aralıkta kullanılabilir" dedi.
PROF. Uğur Şahin, SABAH'ın, "Türkiye'de aşı merkezi kurmayı düşünüyor musunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Onu sonra görüşürüz. Birkaç ay sonra onun üzerinde duracağız." SABAH'ın, "Yani olumlu bir gelişme var mı?" sorusuna Şahin, "Düşünüyorum" diye cevap verdi.
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Şahin: Türkiye’de aşı merkezi düşünüyoruz
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