Abdullah’a park zulmü

Doğuştan yüzde 99 engeli bulunan 22 yaşındaki Abdullah Aydın, yürüyemiyor, konuşamıyor, kendi başına hiçbir şey yapamıyor. Anne ve babası yıllardır Abdullah'ı belediyenin duyarsızlığı nedeniyle sırtlarında taşıyor. Belediyeye evlerinin önü veya yakınında park yeri tahsis edilmesi için müracaatta bulunduklarını ifade eden anne Beyhan Aydın , "Yabancıyız diye böyle muamele ile karşı karşıyayız" dedi.DEFALARCA caddede engelli parkı tahsisi için başvuruda bulunduğunu söyleyen Aydın, "Oğlum küçükken sorun olmuyordu, ancak şu an 60 kilo. Onu evden arabaya kadar taşımak bazen çok zor oluyor. Caddede park yeri bulmak çok güç. Engelli olanlara özel park yeri veriliyor. Caddede örnekleri de var. Belediye her defasında 'Sizin için gereksiz" diyor. Olaya anlam veremiyorum" diye konuştu. HOLLANDA 'DA insanlık ayıbı yaşadıklarını ifade eden Adnan Faraj ve Beyhan Aydın çifti, Lahey Belediyesi 'nin tutumunu eleştirdi. Çift, "Caddede hiç park yeri olmasa yeni park yeri açmaları mümkün değil derdim. Şu an yapılacak tek şey bir park yerinin işaretlenmesi olacak. Oğlumu sırtımda taşırken komşular da görüp belediyenin tutumunu kınıyor. Artık sesimiz duyulsun" siteminde bulundu.