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Giriş Tarihi: 21.9.2021

Mirza bebek umut yolcusu

Mirza bebek umut yolcusu

SMA hastası Mirza bebeğin tedavisi için gerekli olan 1 milyon 980 bin euro yardımseverlerin katkısıyla toplandı. Mirza bebek tedavi için Teksas yolcusu

SMA hastası diğer bebekler gibi Ordulu Mirza da hayata tutunabilmek için yardımseverlerin desteğine ihtiyaç duydu. Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanan tedavi için yardımseverler seferber oldu ve gerekli 1 milyon 980 bin euro toplandı. Kampanyaya Serap Uzun destek verdi. Uzun, "Duyarlı bir anne olarak, Mirza bebek için duyarsız kalamadım. Başlattığım kampanya büyük destek gördü. Gerekli rakama ulaşıldı. Pasaportlar çıkarıldı. Son işlemler yapıldıktan sonra Mirza bebek, ailesi ile tedavi için Teksas'a uçacak. Biz Mirza'ya 'kurtuldu' gözüyle bakıyoruz. Tüm duyarlı insanlara teşekkürler" dedi. Tevfik KARA / HİLDEN
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Mirza bebek umut yolcusu
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