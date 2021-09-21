Mirza bebek umut yolcusu

SMA
hastası diğer bebekler gibi Ordulu Mirza da hayata tutunabilmek için yardımseverlerin desteğine ihtiyaç duydu. Amerika Birleşik Devletleri
'nde uygulanan tedavi için yardımseverler seferber oldu ve gerekli 1 milyon 980 bin euro toplandı. Kampanyaya Serap Uzun
destek verdi. Uzun, "Duyarlı bir anne olarak, Mirza bebek için duyarsız kalamadım. Başlattığım kampanya büyük destek gördü. Gerekli rakama ulaşıldı. Pasaportlar çıkarıldı. Son işlemler yapıldıktan sonra Mirza bebek, ailesi ile tedavi için Teksas
'a uçacak. Biz Mirza'ya 'kurtuldu' gözüyle bakıyoruz. Tüm duyarlı insanlara teşekkürler" dedi. Tevfik KARA
/ HİLDEN