Türkiye dostuyum ilişkiler iyileşecek

Almanya
'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde Hıristiyan Birlik Partileri
'nin (CDU/CSU) başbakan adayı Armin Laschet
, Türkiye
ile Almanya arasındaki ilişkiler konusunda, "Bir Türkiye dostu olarak, şansölyeliğimde ilişkilerin yeniden daha iyi olmasını umuyorum. Bunun için çalışmamız lazım" dedi.
TÜRKİYE ÖNEMLİ ÜLKE
LASCHET, Türkiye'nin NATO
üyesi olarak ve Avrupa
ile birçok alanda yaptığı işbirliği bakımından önemli bir ülke olduğunu bildiğini vurguladı. Laschet, özellikle de Türk göçmen biyografisine sahip olanların büyük potansiyelinin bulunduğunu gözlemlediğini aktardı.
POTANSİYEL KULLANILMALI
BUNU Alman
toplumunun da görmesini hedeflediğini ifade eden Laschet, bu potansiyelleri kullanmak, ayrımcılığı azaltmak ve çeşitliliği yaşatmak gerektiğini dile getirdi. AA'ya konuşan başbakan adayı Armin Laschet, dış politikanın daima gündeminde önemli rol oynadığına da işaret etti. (AA)
ÖNCELİĞİ EKONOMİ
LASCHET, "Diğer başbakan adaylarıyla gerçekleştirilen canlı yayınlarda ve seçim kampanyasında dış politika, Avrupa politikası ve güvenlik politikasına ilişkin tek bir sorunun sorulmamasından dolayı da üzüldüm açıkçası" dedi. Başbakan seçilmesi halinde ağırlık vereceği en önemli meselenin pandemiden sonra ekonomik büyümeye geri dönmek, ülkenin modernleşmesini ilerletmek olduğunu aktardı.