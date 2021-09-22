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Giriş Tarihi: 22.9.2021

Türkiye dostuyum ilişkiler iyileşecek

Türkiye dostuyum ilişkiler iyileşecek

Almanya’nın başbakan adayı Armin Laschet, iktidara gelmesi halinde, bir Türkiye dostu olarak, iki ülke ilişkilerinin daha iyiye gitmesi için çalışacağı sözünü verdi

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde Hıristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) başbakan adayı Armin Laschet, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler konusunda, "Bir Türkiye dostu olarak, şansölyeliğimde ilişkilerin yeniden daha iyi olmasını umuyorum. Bunun için çalışmamız lazım" dedi.

TÜRKİYE ÖNEMLİ ÜLKE
LASCHET, Türkiye'nin NATO üyesi olarak ve Avrupa ile birçok alanda yaptığı işbirliği bakımından önemli bir ülke olduğunu bildiğini vurguladı. Laschet, özellikle de Türk göçmen biyografisine sahip olanların büyük potansiyelinin bulunduğunu gözlemlediğini aktardı.

POTANSİYEL KULLANILMALI
BUNU Alman toplumunun da görmesini hedeflediğini ifade eden Laschet, bu potansiyelleri kullanmak, ayrımcılığı azaltmak ve çeşitliliği yaşatmak gerektiğini dile getirdi. AA'ya konuşan başbakan adayı Armin Laschet, dış politikanın daima gündeminde önemli rol oynadığına da işaret etti. (AA)

ÖNCELİĞİ EKONOMİ
LASCHET, "Diğer başbakan adaylarıyla gerçekleştirilen canlı yayınlarda ve seçim kampanyasında dış politika, Avrupa politikası ve güvenlik politikasına ilişkin tek bir sorunun sorulmamasından dolayı da üzüldüm açıkçası" dedi. Başbakan seçilmesi halinde ağırlık vereceği en önemli meselenin pandemiden sonra ekonomik büyümeye geri dönmek, ülkenin modernleşmesini ilerletmek olduğunu aktardı.

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Türkiye dostuyum ilişkiler iyileşecek
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