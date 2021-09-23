Baerbock melis için oy istedi

Yeşiller Partisi
'nin Federal Meclis
için direkt aday gösterdiği Melis Sekmen
(27) ile birlikte Toulon Platz
'da seçmenlerin karşısına çıkan Baerbock, 26 Eylül'ün bir nesil seçimi olduğunu ifade etti. Asgari ücreti 12 euroya çıkaracakları vaadini yineleyen Baerbock, hastabakıcılar, sağlık çalışanları ve kasiyerler için daha iyi ücret sözü verdi. Irkçılıkla mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Baerbock, Melis Sekmen'in desteklenmesini istedi. Baerbock, "Almanya
dünyanın en zengin ülkelerinden biri, ancak milyonlarca çocuk yoksulluk içinde yaşıyor" dedi. Sekmen ise seçildiği takdirde parlamentoda tüm göçmen toplumunun sesi olacağını belirtti.