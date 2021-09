Başbakan adaylarından ilk 100 gün vaatleri

YILDA 500 bin eurodan fazla kazanan çiftler için gelir vergisi yüzde 3 artacak.Vergi adaleti getirilecek.SAAT başına asgari ücret 12 euroya yükselecek.Yılda en az 24 gün mobil çalışma yasal hak olacak.2040 yılına kadar elektrik tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilecek.2030 yılına kadar hidrojen teknolojilerinde pazar lideri olması için tedbirler alınacak.SILAHLI insansız hava araçları ülke içinde yapılacak kapsamlı tartışmanın ardından alınabilecek.ABD ile ilişkiler yoğunlaşacak.ÇOCUK parası yükselecek ve 6 bin euroya kadar çocuk bakım masrafları gelir vergisinden düşürülebilecek.KAMUYA açık meydanlara yılda bin kamera yerleştirilecek. Güvenlik güçlerine karşı saldırılara en az 6 ay hapis cezası verilecek.BÜROKRASI azalacak. Vatandaşa her türlü kolaylık sağlanacakKARBONDİOKSİT salımını düşürecek yatırımlara vergi kolaylığı getirilecek. AB 'NIN iltica ve göç politikasının değiştirmesi ve dış sınırların daha fazla korunması için çalışma yürütülecek.VERGILER artırılmayacak.ACIL bir iklim koruma programı ortaya konulacak. Programın temelini Paris İklim Anlaşması ve Dünya İklim Konseyi 'nin raporu oluşturacak.KÖMÜR enerjisinin üretiminden 2030'a kadar çıkılacak. Dört yıl içinde 1.5 milyon çatı güneş panelleri ile kaplanacak.ÇEVRE kirliği ve kaynak tüketimine daha yüksek vergiler getirmek için vergi sistemi yeniden düzenlenecek.YÜKSEK gelirlinin vergisi artırılacak.200 bin euro kazanan evli çiftlerden yüzde 45, 500 bin euronun üzerinde kazananlardan da yüzde 48 gelir vergisi alınacak. Varlık vergisi gelecek.SPD'NİN başbakan adayı Olaf Scholz , Köln'de yaptığı konuşmada, Alman toplumu için göçün önemini vurguladı. Son yıllarda göçün Almanya 'nın refahını önemli katkı sağladığını dile getiren Scholz, "Elbette her şey sorunsuz değil ama her şeyden önce Almanya'ya gelip burada mutlu olduğunun söylenmesi çok güzel" dedi. Cengiz PARLAYANCDU/CSU'NUN başbakan adayı Armin Laschet, ırkçı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) nefreti meclislere taşıdığını söyledi. AfD'yi seçim kampanyalarında nefreti körüklemekle suçlayan Laschet, AfD'nin Alman meclislerinden silinmesi gerektiğini dile getirdi ve "Almanya, şiddete ve cinayete müsamaha göstermeyecek" diye konuştu.