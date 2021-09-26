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Giriş Tarihi: 26.9.2021

Irkçılar okul kurmuş

Mustafa AKBABA
Irkçılar okul kurmuş

Doğu eyaletlerinde kasaba kuran ırkçılar, şimdi de kendi okullarını oluşturmaya başladı. Bir ihbar üzerine çiftlikte 50 öğrencinin ırkçılarca eğitildiği ortaya çıktı

İHBAR ORTAYA ÇIKARDI
ALMANYA'DA Querdenker ve Reichsbürger adlı ırkçı gruplar, Rosenheim kenti ve çevresinde kendi okullarını kurmuş. Okul için Rusça isimle vakıf da kuran ırkçılar, çiftlikte 50 çocuğa sözde eğitim vermeye başlamış. İhbar üzerine çiftliğe baskın düzenleyen polis, okulun ne kadar süredir açık olduğunu henüz tespit edemediklerini açıkladı.

VELİLER ARAŞTIRILIYOR
OKULDA sözde eğitim veren öğretmenin koronavirüs tedbirlerine karşı çıkan biri olduğu ve rapor aldığı tespit edildi. Yetkililer şimdi 50 öğrencinin ailesinin de ırkçı görüşe sahip olup olmadığını araştırıyor. Okul için velilerden belli bir aidat alındığı, ebeveynlere sözleşme imzalatıldığı bilgisi de paylaşıldı.
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Irkçılar okul kurmuş
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