Giriş Tarihi: 26.9.2021

Irkçılar okul kurmuş Mustafa AKBABA

Doğu eyaletlerinde kasaba kuran ırkçılar, şimdi de kendi okullarını oluşturmaya başladı. Bir ihbar üzerine çiftlikte 50 öğrencinin ırkçılarca eğitildiği ortaya çıktı