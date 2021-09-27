Haberler Avrupa Haberleri 47 parti, 6211 aday yarıştı
Giriş Tarihi: 27.9.2021

47 parti, 6211 aday yarıştı

47 parti, 6211 aday yarıştı

Almanya’da 299 seçim bölgesinde kurulan 85 bin sandık ülkenin yeni başbakanı ile hükümetini belirledi. 47 partiden aralarında 67 Türk’ün de olduğu 6211 aday yarıştı

FEDERAL Meclis'in 20. dönem milletvekilleri ile yeni hükümetin belirleneceği seçimde 60.4 milyon seçmenin oy hakkı vardı. Seçim için 299 seçim bölgesinde 85 bin sandık kuruldu. Sandık başında 650 bin kişi görev yaptı. 47 partinin yarıştığı seçimde vekil adayı sayısı ise 6211 oldu.

1 MİLYON TÜRK SEÇMEN
SEÇİMDE bir milyonu Türk olmak üzere 7.5 milyon göçmen kökenli tercihini sandığa yansıttı. 2.8 milyon seçmen ilk kez sandık başına gitti. Seçmenlerin 31.2 milyonunu kadınlar, 29.2 milyonu ise erkekler oluşturdu. Seçmenlerin yüzde 21.3'ünün 70 yaşın üzerinde olması dikkat çekti. BERLİN
ARKADAŞINA GÖNDER
47 parti, 6211 aday yarıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA