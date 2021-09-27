47 parti, 6211 aday yarıştı

FEDERAL Meclis
'in 20. dönem milletvekilleri ile yeni hükümetin belirleneceği seçimde 60.4 milyon seçmenin oy hakkı vardı. Seçim için 299 seçim bölgesinde 85 bin sandık kuruldu. Sandık başında 650 bin kişi görev yaptı. 47 partinin yarıştığı seçimde vekil adayı sayısı ise 6211 oldu.
1 MİLYON TÜRK SEÇMEN
SEÇİMDE bir milyonu Türk olmak üzere 7.5 milyon göçmen
kökenli tercihini sandığa yansıttı. 2.8 milyon seçmen ilk kez sandık başına gitti. Seçmenlerin 31.2 milyonunu kadınlar, 29.2 milyonu ise erkekler oluşturdu. Seçmenlerin yüzde 21.3'ünün 70 yaşın üzerinde olması dikkat çekti. BERLİN