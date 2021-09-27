Eyaletlerde galip SPD ve yeşiller

ALMANYA
'NIN kuzey doğusundaki Mecklenburg Vorpommern'den gelen ilk sonuçlara göre SPD oyların yüzde 37'sini aldı. Üçüncü Merkel kabinesinde Aile Bakanlığı da yapan SPD'nin başbakan adayı Manuela Schwesig
, 2016 seçimine kıyasla oylarını 6,4 puan yükseltti. Eyalette ikinci parti konumundaki ırkçı AfD'nin oyları geriledi ve sandıktan ırkçılara ise yüzde 18,5 oy çıktı. Berlin
'de galibiyeti Bettina Jarasch
ile Yeşiller elde etti. Önceki seçime kıyasla 8,3 puan oy artıran Yeşiller yüzde 23,5 oy oranı yakaladı. SPD yüzde 21,5, oyla ikinci parti, CDU
ise yğzde 15 oy oranı ile üçüncü parti oldu. Sol Parti
'ye sandıktan çıkan oy yüzde 14,5 olurken, FDP' yüzde 7,5, AfD ise yüzde 7 oy elde etti.