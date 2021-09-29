Başarısını türklerle kutladı

SEÇME HAKKI VERİLMELİ
TÜRKLERE olan yakınlığı nedeniyle ölüm tehdidi alan Sosyal Demokrat Parti
(SPD) Federal Milletvekili Helge Lindh, başarısını Çepni ve Çevresi Yardımlaşma Derneği'nde kutladı. Wuppertal'de Türk kökenli seçmenle buluşan Finlandiya
kökenli Lindh, "Burada yıllardır yaşayan vatandaşlardan vergilerini alıyorsanız, seçme ve seçilme hakkı da tanıyacaksınız" diye konuştu.
DELİLLER KARARTILDI
KONUŞMASINDA çifte vatandaşlığa da değinen Lindh, "Çifte vatandaşlığı tanımamak skandaldır" diye konuştu. Irkçılığın Almanya
'nın başında büyük bir sorun olduğunu da sözlerine ekleyen Lindh, "Hanau saldırısı sonrası oluşan araştırma komisyonunda bulundum. Burada deliller yok edilmeye çalışıldı. Polisin de ihmali var" dedi.