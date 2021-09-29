İktidarın kilidi FDP

PAZARLIK SÜRECİ BAŞLADI
ALMANYA
'DA seçmen, genel seçimde bir partiye yine tek başına iktidar vermeyince pazarlık süreci erken başladı. Seçimden yüzde 25.7 oyla birinci parti çıkan Sosyal Demokrat Parti
(SPD), iktidar çoğunluğunu sağlayabilmek için yüzde 11.5 oy 92 milletvekili ile kilit parti konumuna geçen Hür Demokrat Parti
'yi (FDP
) ikna çabasına başladı. İlk randevu ayarlandı.
CDU BASKIYI ARTIRDI
YEŞİLLER Partisi
'ni her koşulda ikna edebileceğini bilen SPD, önceliği FDP'ye verdi. Partinin Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich
, dün bu hafta içinde Yeşiller
ve FDP ile ön görüşme yapabileceklerini açıkladı. Mützenich bu açıklamayı yaparken randevunun bugüne ayarlandığı bilgisi sızdı. Öte yandan Birlik Partileri
'nin (CDU/ CSU) FDP'ye baskı yaptığı belirtiliyor.
FDP, BİRLİK PARTİLERİNE YAKIN
SEÇİMDEN tarihi yenilgi ile çıkan ancak iktidar savaşında şansı bulunan CDU/ CSU, FDP'nin kendisine yakın olmasının rahatlığını yaşıyor. Armin Laschet
, seçim yenilgisinin hemen ardından FDP lideri Christian Lindner
ile pazarlığa başladı. Laschet, FDP'nin SPD ile görüşmesinden sonuç alamayacağını umuyor.
HALK, SPD, YEŞİLLER VE FDP'DEN YANA
ÜLKEDE bir araştırma şirketi tarafından yapılan ankete göre, halkın yüzde 55'i SPD, Yeşiller ve FDP'nin oluşturacağı koalisyonu destekliyor. Halkın yüzde 22'si ise CDU/ CSU, FDP ve Yeşiller koalisyonuna olumlu bakıyor. ARD'nin yaptırdığı ankete göre ise katılımcıların yüzde 62'si SPD adayı Olaf Scholz
'un, yüzde 16'sı CDU/CSU adayı Laschet'in şansölye olmasından yana.