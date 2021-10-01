Cem Özdemir kadro dışı

Sosyal medyada Türkiye düşmanları, "Cem Özdemir
dışişleri bakanı olsun. Onu görmek istiyoruz" şeklinde paylaşımlarda bulunsa da Yeşiller Partisi eski eşgenel başkanını dikkate bile almadı. Parti, Özdemir'i koalisyon görüşmelerinin dışında bırakmaya karar verdi. Yeşiller'de görüşmelere eşgenel başkanlar Annalena Baerbock
ve Robert Habeck
, Baden Württemberg Eyaleti Başbakanı Winfried Kretschmann
katılacak. BU isimlerin yanı sıra, Meclis grup eşgenel başkanları Katrin Göring Eckardt
ve Anton Hofreiter
, Britta Hasselmann, Michael Kellner, Sven Giegold, Ricarda Lang ve Claudia Roth'un da görüşmelerde bulunacağı açıklandı. 2017'deki koalisyon görüşmelerine Özdemir de dahil olmuş ve ismi dışişleri bakanı olarak anılmaya başlamıştı. Ancak Özdemir'in Türkiye düşmanlığı diğer partileri ürkütmüştü. FRANKFURT