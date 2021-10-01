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Giriş Tarihi: 1.10.2021

Cem Özdemir kadro dışı

Cem Özdemir kadro dışı

Alman dostlarına yaranmak için Türkiye’ye her türlü düşmanlığı yapan Cem Özdemir, seçimde başarılı bir sonuç almasına rağmen devre dışı

Sosyal medyada Türkiye düşmanları, "Cem Özdemir dışişleri bakanı olsun. Onu görmek istiyoruz" şeklinde paylaşımlarda bulunsa da Yeşiller Partisi eski eşgenel başkanını dikkate bile almadı. Parti, Özdemir'i koalisyon görüşmelerinin dışında bırakmaya karar verdi. Yeşiller'de görüşmelere eşgenel başkanlar Annalena Baerbock ve Robert Habeck, Baden Württemberg Eyaleti Başbakanı Winfried Kretschmann katılacak. BU isimlerin yanı sıra, Meclis grup eşgenel başkanları Katrin Göring Eckardt ve Anton Hofreiter, Britta Hasselmann, Michael Kellner, Sven Giegold, Ricarda Lang ve Claudia Roth'un da görüşmelerde bulunacağı açıklandı. 2017'deki koalisyon görüşmelerine Özdemir de dahil olmuş ve ismi dışişleri bakanı olarak anılmaya başlamıştı. Ancak Özdemir'in Türkiye düşmanlığı diğer partileri ürkütmüştü. FRANKFURT
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Cem Özdemir kadro dışı
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