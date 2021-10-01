Ehliyet fiyaskosu

Dijitalleşme konusunda Türkiye
'nin çok gerisinde kalan Almanya
, bir hafta önce kimlik kartlarından sonra ehliyetleri de dijital ortamda kullanıma açtı. Cep telefonlarına yüklenen aplikasyon ile ehliyetler bir hafta önce dijital ortama taşındı, ancak aplikasyonda güvenlik açığı tespit edildi. Daha önce uzmanların güvenlik açığı olabileceği uyarısını dikkate almayan Almanya, dün ID Wallet
adlı aplikasyonu devre dışı bıraktı. Uygulama ile ilk aşamada örneğin araç kiralamanın kolaylaştırılması planlanıyordu. Uzun vadede ise dijital ehliyetin polis kontrolünde geçerli olması planlanıyordu. FRANKFURT