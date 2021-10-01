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Giriş Tarihi: 1.10.2021

Ehliyet fiyaskosu

Ehliyet fiyaskosu

Ehliyetleri dijitalleştiren ve cep telefonlarına aktaran Almanya, uygulamanın üzerinden bir hafta geçmeden sistemi devre dışı bıraktı. Sebep güvenlik açığı

Dijitalleşme konusunda Türkiye'nin çok gerisinde kalan Almanya, bir hafta önce kimlik kartlarından sonra ehliyetleri de dijital ortamda kullanıma açtı. Cep telefonlarına yüklenen aplikasyon ile ehliyetler bir hafta önce dijital ortama taşındı, ancak aplikasyonda güvenlik açığı tespit edildi. Daha önce uzmanların güvenlik açığı olabileceği uyarısını dikkate almayan Almanya, dün ID Wallet adlı aplikasyonu devre dışı bıraktı. Uygulama ile ilk aşamada örneğin araç kiralamanın kolaylaştırılması planlanıyordu. Uzun vadede ise dijital ehliyetin polis kontrolünde geçerli olması planlanıyordu. FRANKFURT
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Ehliyet fiyaskosu
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