Masal köy kabus oldu

CAN güvenliği nedeniyle soyisminin açık yazılmasını istemeyen Hatice Y., Hollanda
'daki "masal köyde" yaşayan tek Türk aile olduklarını söyledi. Giethoorn'da yaşayan anne Hatice Y. ve 15 yaşındaki oğluna yapılan ırkçı saldırılar aileyi hayatından bezdirdi. 10 yıl önce huzurlu bir yaşam için oğlu ile birlikte köye taşınan Hatice Y., yaşananlara tepkisini evine astığı levhalarla gösterdi.
"DİRİ DİRİ YAKARLAR MI?"
HATİCE Y., "Masal köyü bana ve oğluma kâbusu yaşatıyor. Geceleri evimize toplu halde ırkçı saldırılar yapılıyor. Evimizin önünde 'Kanker Türk
' (Kanserli Türk
), 'yabancılar, bu köyden çekin gidin' şeklinde sloganlar atılıyor. Kapı tekmeleniyor, camlar taşlanıyor. Gece yarıları zil çalınıyor. İnanın korku içerisinde uyku uyuyamaz olduk. Acaba evimizi de ateşe verip bizi de diri diri yakarlar mı?" diye konuştu.
SAHİP ÇIKMADILAR
ENDİŞE ettiğini ve çok korktuğunu söyleyen Hatice Y., "Oğlum artık bisikletiyle güvenli bir şekilde okula gidemiyor. Onu her gün okula ben götürüyorum. Tüm bu yaşadıklarımız konusunda 4 kez polise suç duyurusunda bulundum. Ama hiç kimse bize yardımcı olmuyor. Bize yapılan ırkçı saldırıları güvenlik kameralarımız bile kayıt altına aldı. Bunları da polisle paylaştık. Ama bize sahip çıkan yok" dedi.
HUZUR İÇİN TERKEDECEKLER
KORKU içinde yaşadıklarını belirten anne, "Yıllar önce huzuru bulmak için geldiğimiz masal köyünü, huzuru bulmak için terk edeceğiz. Kimse bize sahip çıkmadı, aksine bizi dışladı. İnsanların gözleri önünde meydana gelen bu ırkçı saldırılara sessiz ve seyirci olan köylülerin dikkatini çekmek ve duyarlılığını talep etmek için, evimizin penceresine 'Biz bu köyde ayrımcılığa uğruyoruz' yazılı levha astık" diye konuştu.