Gündemi sarsan taciz itirafı

ESKİ Danimarka Başbakanı Helle Thorning-Schmidt, geçen yıl hayatını kaybeden eski Fransa Cumhurbaşkanı Valery Giscard d'Estaing tarafından geçmişte taciz edildiğini söyledi. Thorning-Schmidt, taciz olayının 2002-2003 yıllarında, Fransa'nın Kopenhag
Büyükelçiliği'ndeki bir akşam yemeğinde gerçekleştiğini bildirdi.
TACİZİ basınla paylaşan Thorning-Schmidt, yemek sırasında eski Fransız lider Giscard d'Estaing'in kendisini taciz ettiğini, bunun üzerine hemen yerini değiştirdiğini aktardı. Thorning- Schmidt o dönemde AB için bir anayasa taslağı hazırlamak üzere oluşturulan ve eski Fransız lider tarafından yönetilen Avrupa Valery Giscard Konvansiyonu
'na dahildi.