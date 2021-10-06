Giriş Tarihi: 6.10.2021

Gündemi sarsan taciz itirafı

Ölümünden önce bir Alman gazeteci tarafından tacizle suçlanan Giscard d’Estaing’in adı, bu kez de eski Danimarka Başbakanı Thorning-Schmidt’in açıklamalarıyla gündemde