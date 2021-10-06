Türkçe şarkı ile şans arayacak

Beatztanbul
adlı grubu ile Berlin
'de 20 yıldır sahne alan Zeynep Avcı (38), şimdi şarkılarını daha geniş kitlelere duyuracak. Pro 7 kanalında yarın akşam saat 20.15'te ekrana gelecek olan Voice of Germany
adlı şarkı yarışmasına seçilen Avcı, sahneye Türkçe şarkı ile çıkacak. Yarışmanın 11. sezonunda Avcı'yı ünlü şarkıcılar Sarah Connor
, Johannes Oerding
, Nico Santos
ve Mark Forster
değerlendirecek. Ailesinin 70'li yıllarda Almanya
'ya göç ettiğini ifade eden Avcı, kökleri ve kültüründen hiç kopmadığını belirtti. Avcı, Türkçe bilmeyenlerin, seslendireceği şarkıyı hissedebileceklerini göstermek için sahneye Tan'ın 'Yalan' adlı parçası ile çıkacağını dile getirdi.