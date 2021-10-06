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Giriş Tarihi: 6.10.2021

Türkçe şarkı ile şans arayacak

Türkçe şarkı ile şans arayacak

Berlin’de yaşayan iki çocuk annesi Zeynep Avcı, Pro 7 kanalında 11. sezonu başlayan Voice of Germany adlı ses yarışmasına katıldı

Beatztanbul adlı grubu ile Berlin'de 20 yıldır sahne alan Zeynep Avcı (38), şimdi şarkılarını daha geniş kitlelere duyuracak. Pro 7 kanalında yarın akşam saat 20.15'te ekrana gelecek olan Voice of Germany adlı şarkı yarışmasına seçilen Avcı, sahneye Türkçe şarkı ile çıkacak. Yarışmanın 11. sezonunda Avcı'yı ünlü şarkıcılar Sarah Connor, Johannes Oerding, Nico Santos ve Mark Forster değerlendirecek. Ailesinin 70'li yıllarda Almanya'ya göç ettiğini ifade eden Avcı, kökleri ve kültüründen hiç kopmadığını belirtti. Avcı, Türkçe bilmeyenlerin, seslendireceği şarkıyı hissedebileceklerini göstermek için sahneye Tan'ın 'Yalan' adlı parçası ile çıkacağını dile getirdi.
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Türkçe şarkı ile şans arayacak
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