Vurgunu yaptı Türkiye’ye kaçtı

Almanya
'nın Lünen kentinde Nazar Estetik ve Kozmetik adıyla şirket kuran Yalçın Ayyıldız, isim hakkını satarak kısa sürede şube sayısını 15'e yükseltti. Ayyıldız, önce Nazar adı altında şube açan kadınları, ardından maliyeyi dolandırdı. Girişimciliğe yeni adım atan kadınlara epilasyon cihazlarını kendinden alma şartı koyan Ayyıldız, yeni cihazlar yerine eski cihazlar gönderdi.
TÜRKİYE'DE İŞYERİ KİRALATTI
WUPPERTAL ve Duisburg
kentinde şube sahibi olan Safiye Sarı
ile Hagen
şubesi sahibi Oya Aksoy
, "Piyasada kullanılmayan epilasyon cihazını bize 30 bin euroya sattı. Şube için 20 bin euro hava parası ödedik" dedi. Ayyıldız'ın kendisine Antalya
'da ayda 1000 euroya işyeri kiralattığını anlatan Sarı, "Bir yıl kira ödedim. Beni ekonomik olarak bitirdi" diye konuştu.
MALİYEYE BORÇ 824 BİN EURO
2018'DE Aachen şubesini devralan Reyhan Şahin
, Ayyıldız'ın kendilerine ülkede yasaklanan kremleri sattırdığını da sonradan öğrendiklerini ifade etti. Maliyeye 824 bin euro borcu olan Ayyıldız'ın ev ve iş yeri basılıp mal varlığına el konuldu. Mağdurlar ismini Aslan olarak mahkeme kararı ile değiştiren Ayyıldız'ın Türkiye'de de dolandırıcılık yaptığını söylüyor. FRANKFURT