Onurunuz dokunulmazdır

Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier
, Türkiye
ile Almanya
arasında 60 yıl önce imzalanan İş Gücü Anlaşması kapsamında Almanya Türk Toplumu
(TGD) tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu. Steinmeier, Almanya'ya gelen ilk neslin iyimserliklerinden ve gösterdikleri cesaretten etkilendiğini söyledi, "Saygıyı hak ettiler. Hikâyeleri okul kitaplarımızda yer almalı" dedi.
DERİNDEN MİNNETTARIM
BİRİNCİ neslin Almanya'nın inşasında yer aldığını vurgulayan Steinmeier, "Ülkemizi ekonomik olarak, ama hepsinden önce insani açıdan zenginleştirdiler. Onların çalışkanlığı, tutkusu ve insanlığı, ülkemizi bugün olduğu yere getirdi. Bunun için sizlere derinden minnettarım. İlk neslin çocukları ve torunları Almanya'yı inşa etmeye devam ediyor" diye konuştu.
MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ
CUMHURBAŞKANI, Türk kökenlilerin ayrımcılığa ve ırkçılığa maruz kaldığını da hatırlatıp sözlerini şöyle sürdürdü: "Net bir şekilde söylemek gerekirse, Türk kökenli kadınların, erkeklerin ve çocukların onuru da dokunulmazdır. Ancak bu onura çok sık dokunuluyor ve saldırılıyor. Buna müsamaha göstermememiz gerekiyor ve bu ülkede buna müsamaha göstermeyeceğiz." BERLİN
(AA)
MUAYENELER AŞAĞILAYICIYDI
STEİNMEİER, ilk neslin Almanya'ya gelişinde yaşadıklarına değindi ve "Katlanmak zorunda oldukları aşağılayıcı tıbbi muayeneler sadece bir başlangıçtı. O döneme şahitlik edenler, tartıda 61 kilogram yerine 60 kilograma gelme umuduyla uzun saçlarını nasıl kestiklerini anlatıyorlar. Saçma ve yakışık olmayan bir tahayyül. Seçilmiş kadınlar ve erkekler bir belirsizlik yolculuğuna çıktılar. Gerekçeleri, umutları kadar farklıydı" dedi.
50'DEN FAZLA TÜRK IRKÇI SALDIRI KURBANI
TÜRKİYE'NİN Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen
, "Bugüne kadar Türkiye'den 50'den fazla kişi korkunç ırkçı saldırılarının kurbanı oldu. Müslüman, Türk, Yahudi, göçmen karşıtı her türlü nefret ve ayrımcılığa karşı tüm araçlarla mücadele edilmeli" dedi.
UĞUR ŞAHİN ÖRNEĞİYLE AYRIMCILIK VURGUSU
ETKİNLİĞİN ev sahibi TGD'nin Eşbaşkanı Gökay Sofuoğlu
, koronavirüs aşısı geliştiren Uğur Şahin
ve Özlem Türeci örneği üzerinden ayrımcılığa değindi. Sofuoğlu, "Şahin'in komşularına açıkça teşekkür ediyoruz" dedi. Şahin, Gymnasium'a alınmamış. Alman komşu okula karşı direnince Gymnasium'a giden Şahin okulunu birincilikle bitirmişti.