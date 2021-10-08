Elif ikinci şans için umut olacak

KATILDIĞI müzik yarışmasında ünlenen ve ardından ismini, çıkardığı albüm ile duyuran Elif Demirezer
(28), The Voice of Germany
adlı müzik yarışması kadrosuna dâhil oldu. Elif, yarışmanın 11. sezonunda Michael Schulte
'ın yerine çevrimiçi geri dönüş koçu görevini üstlendi. Genç şarkıcı dün akşam yayına giren yarışmada elenen yetenekleri motive edecek, onlarla birlikte çalışacak ve aralarından en iyi iki yeteneğin yarışmaya tekrar dâhil olmasını sağlayacak. Berlinli Elif, 2009'da Popstars
adlı yarışmada ikinci seçilmişti. Elif'in geçen yıl piyasaya çıkan Nacht
isimli albümü listelerde yedi numaraya kadar yükseldi.