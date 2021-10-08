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Giriş Tarihi: 8.10.2021

Elif ikinci şans için umut olacak

Mustafa AKBABA
Elif ikinci şans için umut olacak

Şarkıcı Elif Demirezer, The Voice of Germany adlı müzik yarışmasında, elenen yarışmacıların ikinci şans elde edebilmelerini sağlamak için çalışacak

KATILDIĞI müzik yarışmasında ünlenen ve ardından ismini, çıkardığı albüm ile duyuran Elif Demirezer (28), The Voice of Germany adlı müzik yarışması kadrosuna dâhil oldu. Elif, yarışmanın 11. sezonunda Michael Schulte'ın yerine çevrimiçi geri dönüş koçu görevini üstlendi. Genç şarkıcı dün akşam yayına giren yarışmada elenen yetenekleri motive edecek, onlarla birlikte çalışacak ve aralarından en iyi iki yeteneğin yarışmaya tekrar dâhil olmasını sağlayacak. Berlinli Elif, 2009'da Popstars adlı yarışmada ikinci seçilmişti. Elif'in geçen yıl piyasaya çıkan Nacht isimli albümü listelerde yedi numaraya kadar yükseldi.
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Elif ikinci şans için umut olacak
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