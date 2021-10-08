KIRAN KIRANA PAZARLIK

BERLİN'DE GÖRÜŞTÜLER
SEÇİMİ kazanan Sosyal Demokrat Parti
'de (SPD) buluşmaya ilk gelen isim partinin başbakan adayı Olaf Scholz
oldu. SPD heyeti, Yeşiller heyeti ve Hür Demokrat Partili (FDP) politikacılar daha sonra hep birlikte Berlin
'de bir araya geldi. Akşam saatlerine kadar toplantının içeriği hakkında fazla bir bilgi dışarıya sızmazken, basın olası bakanlıklar hakkında haberler yayınladı.
BAKANLIKLAR PAYLAŞILDI
BUNA göre Başbakan Olaf Scholz'un (SPD) kabinesinde içişleri bakanı Christine Lambrecht
(SPD) olacak. Kabinede maliye bakanlığı için ise Christian Lindner
(FDP), dışişleri bakanlığı için Alexander Graf Lambsdorff
(FDP) ve Annalena Baerbock (Yeşiller), içişleri bakanlığı Christine Lambrecht, ekonomi bakanlığı içinse Robert Habeck (Yeşiller) ve Volker Wissing'in ismi geçiyor. FRANKFURT