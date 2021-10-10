Ülkem için çekilmeye hazırım

YENİ BAŞLANGIÇ GEREKLİ
ALMAN Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi
'nin (CDU), yeni isimlerle yeni bir başlangıç yapması gerektiğini söyleyen Armin Laschet
, "Bizim için önce ülkemiz, sonra partimiz daha sonra şahıslar gelir" dedi. Laschet, kongreye gitme kararının istifa ettiği yönünde yorumlanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Parti Yürütme Komitesi'ne gelecek hafta bir parti kongresinin yapılmasını önereceğim" diye konuştu.
KOALİSYONA KAPIMIZ AÇIK
SEÇİMDEN ikinci parti olarak çıktıklarını belirten Laschet, "Kimin iktidara geleceğinden ziyade kimin yöneteceği önemlidir. Biz koalisyon için kapımızı kapatmadık. Günlük gelişmeler değil, dört yıllık ülke idaresinden bahsediyoruz. Ülkem için geri çekilmeye hazırım. CDU/CSU olarak Yeşiller
ve Liberallerle koalisyon için ısrar ediyorsak bunu ülkemizin geleceği için istiyoruz" dedi. BERLİN