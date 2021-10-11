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Giriş Tarihi: 11.10.2021

Rezil salondan ikinci ayrımcılık

İBRAHİM TAŞ
Rezil salondan ikinci ayrımcılık

Oğlunu spor salonuna yazdırmak isteyen başörtülü Yasemin Değirmenci, sabıkalı salonun faşist eğitmeninin ırkçı hakaret ve dışlamasına maruz kaldı

ALMANYA'NIN Duisburg kentinde yaşayan Yasemin Değirmenci (40), dört yaşındaki oğlu ile birlikte gittiği BSF Hamborn 07 Top-Fit adlı spor salonunda, hakarete uğradı. Ön kayıt işlemlerini yapıp deneme dersi için eğitmeni beklemeye başladıklarını dile getiren Değirmenci, "Salona komşum ile gittim. Alman eğitmen beni görür görmez herkesin ortasında 'Ya kafanızdaki örtüyü çıkarın ya da dışarı çıkın. Burada din ile siyasetin işi yok' diye bağırdı. Ağlayarak dışarı çıktım. 20 yılı aşkın süredir Almanya'dayım. Bu ayrımcılık psikolojimi bozdu" dedi.
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Rezil salondan ikinci ayrımcılık
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