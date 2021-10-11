Rezil salondan ikinci ayrımcılık

ALMANYA
'NIN Duisburg
kentinde yaşayan Yasemin Değirmenci (40), dört yaşındaki oğlu ile birlikte gittiği BSF Hamborn 07 Top-Fit adlı spor salonunda, hakarete uğradı. Ön kayıt işlemlerini yapıp deneme dersi için eğitmeni beklemeye başladıklarını dile getiren Değirmenci, "Salona komşum ile gittim. Alman eğitmen beni görür görmez herkesin ortasında 'Ya kafanızdaki örtüyü çıkarın ya da dışarı çıkın. Burada din ile siyasetin işi yok' diye bağırdı. Ağlayarak dışarı çıktım. 20 yılı aşkın süredir Almanya'dayım. Bu ayrımcılık psikolojimi bozdu" dedi.