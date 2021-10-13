Pişkin dolandırıcı tekzip istiyor

Almanya
'nın Lünen
kentinde estetik ve kozmetik şirketi kuran, Nazar adı altında şube verdiği kadınları, ardından maliyeyi dolandıran Yalçın Ayyıldız
, foyasını ortaya çıkaran haberden sonra avukatına koştu. Yalçın olan ismini mahkeme kararı ile 19.10.2016 günü, 'Almanya'da Aslan ismi ile tanınıyorum. Yalçın'ın Almanca telaffuzu da zor' diyerek Aslan yapan Ayyıldız, haberimizi tekzip etmeye kalkıştı.
KENDİ KENDİNİ ELE VERDİ
ASLAN ismi ile düzeltme yayınlatma girişiminde bulunan Ayyıldız, Nazar Estetik ve Kozmetik şirketi ile bağlantısı bulunmadığını öne sürdü. Ancak ticaret sicil kayıtları, kendi açtığı sosyal medya hesabı ve şu anda eşine devrettiği şirketinin Facebook sayfası her şeyi ortaya koydu. Kadın girişimcileri dolandırmak için sürekli şirket adını değiştiren Ayyıldız'ın evi ile şirketine yapılan baskınlar da Alman
medyasına yansıdı.
İŞTE BELGELER
YALÇIN
Ayyıldız, 19 Ekim 2016 günü İstanbul Anadolu 16. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde, adını Aslan olarak değiştirdi.
GALATASARAY'IN
eski yıldız futbolcusu Yasin Öztekin
'in eşine açtığı Nazar adlı kozmetik ve estetik salonu açılışında kendisini şirketin genel müdürü olarak tanıtıp, '13 yıldır faaliyetteyiz. Şirketi annem Hamide kurdu. Giderek büyüyoruz' diye röportaj verdi. Röportaj hâlâ Nazar adlı şirketin sitesinde duruyor. Öte yandan Arife olan annesinin adını da röportajda Hamide diye verdi.
'MALİYEYE
borcum yok' dedi, ancak 23.07.2019 tarihli Dortmund Unna Maliyesi
'nin yazısında maliyeye 824 bin 779 euro borcu olduğu görüldü.
ALMAN
yerel gazetelerinde genç girişimci kadınları kandırıp şube verirken boy boy fotoğraf çektiren Yalçın Ayyıldız
adının başına Genel Müdür yazdırdı.
EVİ
ve işyerine yapılan baskınları gizledi, fakat yerel gazetelerden birinde o baskının haberi 25 Ağustos 2015 günü yer aldı.
XING
adlı sosyal medya sitesinde ismini hâlâ değiştirmedi. Yalçın Ayyıldız adıyla daha önce farklı isimle yürüttüğü şirketin genel müdürü olduğu bilgisini de silmeyi unuttu.
KELİME CAMBAZLIĞI YAPMA YALÇIN
GÖNDERDİĞİ tekzip metninde Türkiye
'ye kaçmadığını ifade eden Ayyıldız, aynı metinde şirket merkezini Türkiye'ye taşıdığı iddiasında bulundu, ancak 12.07.2021 tarihli ticaret sicil kaydı aksini gösterdi. Kelime oyunu yapıp Aslan Ayyıldız adına Almanya'da açılan dava bulunmadığını söyleyen Ayyıldız, eski adı ile açılan davalardan hiç söz etmeyip SABAH'ı suçlamaya kalkıştı.