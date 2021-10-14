Hataylı işadamına sokakta infaz

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINDA
HOLLANDA
'NIN Kuzey Brabant
bölgesindeki Bergen Op Zoom
şehrinde, yeğeninin otomobilinin kurşunlanması üzerine Faslılara ait bir kafeye giden 55 yaşındaki Yılmaz Yeral
, kafasına sıkılan üç kurşun sonrası yaşamını yitirdi. Önceki akşam 18.30'da meydana gelen olaydan sonra polis üç kişiyi gözaltına aldı. Savcılık geniş çaplı soruşturma başlattı.
ÜLKEDEKİ 14. İNFAZ
YERAL'IN yeğeninin otomobiline düzenlenen silahlı saldırının nedenini öğrenmek için gittiği 'De Theepot
' adlı kafeden çıktıktan sonra yanına gelen üç kişi tarafından infaz edildiği belirtildi. Yeral'ın kaldırıldığı hastanede öldüğü açıklandı. Hollanda'da birkaç yıldır Türk işadamlarına düzenlenen saldırılarda 13 kişi infaz edilmişti.