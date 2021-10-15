Hasret Kayıkçı sezona fırtına gibi girdi

ALMANYA kadınlar Bundesliga
takımlarından SC Freiburg
'da top koşturan Hasret Kayıkçı
, kariyerinde ilk defa resmi bir lig maçında hat-trick yaptı. Jena karşısında alınan 5-1'lik galibiyette başrol oynayan 29 yaşındaki Hasret, ligde gol sayısını 5'e yükselterek gol krallığında ikinci sırada yer aldı. Sezona fırtına gibi giren dişi krampon, kupa maçında 4 gol, ligde ise 5 gol kaydederek takımını sırtlayan oyuncu oldu. 12 sezondur Freiburg renklerine hizmet eden Hasret'in kariyerinde iki Almanya Kupa
Şampiyonluğu, bir de UEFA Kadınlar Kupası
şampiyonluğu bulunuyor. Hasret, Bundesliga'da ise 149 maçta 49 gole imza attı.