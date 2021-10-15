Haberler Avrupa Haberleri Hasret Kayıkçı sezona fırtına gibi girdi
Giriş Tarihi: 15.10.2021

Hasret Kayıkçı sezona fırtına gibi girdi

ÇAĞLAYAN AKTÜRK
Hasret Kayıkçı sezona fırtına gibi girdi

SC Freiburg’un kadın takımında forma giyen Hasret Kayıkçı, bu sezon fırtına estiriyor. Hasret attığı goller ile gündemde

ALMANYA kadınlar Bundesliga takımlarından SC Freiburg'da top koşturan Hasret Kayıkçı, kariyerinde ilk defa resmi bir lig maçında hat-trick yaptı. Jena karşısında alınan 5-1'lik galibiyette başrol oynayan 29 yaşındaki Hasret, ligde gol sayısını 5'e yükselterek gol krallığında ikinci sırada yer aldı. Sezona fırtına gibi giren dişi krampon, kupa maçında 4 gol, ligde ise 5 gol kaydederek takımını sırtlayan oyuncu oldu. 12 sezondur Freiburg renklerine hizmet eden Hasret'in kariyerinde iki Almanya Kupa Şampiyonluğu, bir de UEFA Kadınlar Kupası şampiyonluğu bulunuyor. Hasret, Bundesliga'da ise 149 maçta 49 gole imza attı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Hasret Kayıkçı sezona fırtına gibi girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA