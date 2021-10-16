Irkçılara komşu tokadı

ENDİŞEYE YOL AÇTI
ALMANYA'NIN Witten
kentinde çarşamba gecesi ellerine sprey boya alan ırkçılar, Türkler ile göçmenlerin yoğun yaşadığı apartmanın duvarına çok sayıda gamalı haç çizdi. Irkçılar, duvara 'Türkler defolun' yazarken altına NSU 2.0 imzası attı. Sabah uyandıklarında evlerinin duvarında ırkçı sembol ve yazı gören Türkler endişelendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
KORKUYA da neden olan olay sonrası Alman
komşular bir olup, karton üzerine 'defolun' ifadesine karşılık, 'Hayır, onlar bizim komşularımız' yazdı. Binada kalan göçmenler, kendilerine sahip çıkan Alman komşularına teşekkür etti. Yazı üzeri kısa süre sonra silinde. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.