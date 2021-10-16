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Giriş Tarihi: 16.10.2021

Irkçılara komşu tokadı

CENGİZ PARLAYAN
Irkçılara komşu tokadı

Witten kentinde ortaya çıkan ırkçılar, göçmenlerin kaldığı apartmanın duvarına ‘Türkler defolun’ yazdı. Faşistlere en güzel cevap Alman komşulardan geldi

ENDİŞEYE YOL AÇTI
ALMANYA'NIN Witten kentinde çarşamba gecesi ellerine sprey boya alan ırkçılar, Türkler ile göçmenlerin yoğun yaşadığı apartmanın duvarına çok sayıda gamalı haç çizdi. Irkçılar, duvara 'Türkler defolun' yazarken altına NSU 2.0 imzası attı. Sabah uyandıklarında evlerinin duvarında ırkçı sembol ve yazı gören Türkler endişelendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
KORKUYA da neden olan olay sonrası Alman komşular bir olup, karton üzerine 'defolun' ifadesine karşılık, 'Hayır, onlar bizim komşularımız' yazdı. Binada kalan göçmenler, kendilerine sahip çıkan Alman komşularına teşekkür etti. Yazı üzeri kısa süre sonra silinde. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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Irkçılara komşu tokadı
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