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Giriş Tarihi: 18.10.2021

Evdeki bulgurdan da oldu

Evdeki bulgurdan da oldu

NRW başbakanlığını bırakmayı göze alıp seçime giren ve tarihi yenilgi alan Armin Laschet, Almanya başbakanlığı ümidini de kaybetti

MUHALEFET MESAJI VERDİ
ALMAN Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Armin Laschet, Münster kentinde partisinin gençlik kollarına (JU) seslendi ve "Tekrar bir arada durmalıyız" dedi. Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) muhalefet ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Laschet, mayıs ayında Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde (NRW) gerçekleşecek seçimde daha güçlü olmaya hedeflenmeleri gerektiğini ifade etti.

FDP ÜMİTLERİNİ TÜKETTİ
NRW Başbakanlığı koltuğunda otururken partisine genel başkan olan Laschet, 26 Eylül'de CDU/ CSU'nun başbakan adayı olarak girdiği seçimde tarihi yenilgi aldı. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan da olan Laschet, NRW başbakanlığını devrederken genel başkanlığa da veda kararı almıştı. SPD ile Yeşiller ve FDP'nin hükümet kurma konusunda aşama kaydetmesiyle başbakanlık ümidini de yitirdi.
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Evdeki bulgurdan da oldu
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