Koalisyonda ön uzlaşma sağlandı

SON ONAY FDP'DEN GELDİ
ALMANYA'DA 26 Eylül genel seçiminin ardından hükümet kurmak için bir araya gelen üç parti, dün Hür Demokrat Parti
'nin (FDP
) de onay vermesi ile müzakerelere başlıyor. Sosyal Demokrat Parti
(SPD) yönetiminden sonra, Yeşiller
de delegeler toplantısında 12 sayfalık metne onay verip müzakereye başlama adımı atmıştı.
MALİYE BAKANLIĞI PAYLAŞILAMIYOR
ANCAK yeni kurulacak hükümette daha müzakere süreci başlamadan Maliye Bakanlığı'nı hangi partinin üstleneceği tartışması başladı. Yeşiller, Eşbaşkan Robert Habeck
'in bu bakanlığı üstlenmesini isterken, FDP Genel Başkanı Christian Lindner
bakanlığa kendisi talip oldu. Lindner, Habeck'e ise İklim Bakanlığı'nı önerdi.